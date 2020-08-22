РИАМО - 22 авг. В Долгопрудном неизвестный сообщил о минировании отдела полиции, из здания было эвакуировано около 50 человек, вызов оказался ложным, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«21 августа в 11:35 поступила информация об анонимном звонке с угрозой минирования отдела полиции по адресу: Долгопрудный, улица Циолковского, дом 30. Эвакуировано 50 человек», - говорится в сообщении.

В 12:20 после обследования помещений кинологическим расчетам наличие взрывоопасных веществ в здании не подтвердилось. Вызов признан ложным.