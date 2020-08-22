РИАМО - 22 авг. В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека, всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821», - сказала Ракова.

Москвичи, которые вылечились после Covid-19, могут сдать плазму крови или стать социальными волонтерами. По этим вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимают каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.