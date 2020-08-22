РИАМО - 22 авг. В Москве за минувшие сутки умерли десять пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусую инфекцию, сообщает столичный оперштаб.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
Также заболевшим с симптомами простуды рекомендуют вызвать врача на дом.
В мегаполисе в последние два месяца число новых выявленных случаев Covid-19 уменьшается в среднем на 3,5% еженедельно.
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22 АВГУСТА
- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.
- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.
- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.
- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.
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