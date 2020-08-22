РИАМО - 22 авг. В субботу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 25 градусов, несмотря на облачность, осадков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 23-25, по области - 20-25 градусов. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня будет составлять 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы на 4-6 единиц. Относительная влажность воздуха будет держаться на отметке около 45%.

Такие погодные условия комфортны и благоприятны для метеозависимых людей. Однако небольшие головные боли могут беспокоить людей с собственным повышенным давлением.