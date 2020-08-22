РИАМО - 22 авг. В Москве в субботу будет перекрыто движение на трех участках в связи с проведением ночного забега.

Так, с 21:30 до 23:00 будет перекрыта аллея Славы. С 22:00 22 августа до 00:40 23 августа будет перекрыто движение по Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 22 августа до 00:15 23 августа будет перекрываться движение по Фрунзенской набережной.

На всех трех участках перекрытие движения будет полным. Водителям следует искать пути объезда.

Ликвидацию парковочного пространства на участках перекрытия движения транспортных средств проведут в субботу с 06:00 до окончания мероприятия.

Также с 22:00 субботы автобусы № т79, 64, 216, 255, 809 не будут заезжать на Лужнецкую и Фрунзенскую набережные из-за проведения ночного забега. Движение восстановится по окончании мероприятия.

Автобус № Т79 проследует от стадиона Лужники (южная) по Комсомольскому проспекту до Садового кольца. Далее обычным маршрутом в обоих направлениях.

Автобусы № 64, 216, 255, 809 будут следовать от стадиона Лужники (южная) на улицу Хамовнический Вал по боковому проезду Комсомольского проспекта, далее по стандартному пути следования в обоих направлениях.