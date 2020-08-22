РИАМО – 22 авг. С субботы на целый год закрыта станция «Рижская» Калужско-Рижской линии метрополитена, за это время там проведут ремонтные работы.

Запланирована реставрация вестибюля, ему вернут исторический облик, приведут в порядок декоративное покрытие колонн, пола и потолка. Кроме того, на станции заменят эскалаторы, так как прежние работали с 1958 года и давно выработали свой ресурс.

С субботы поезда проезжают «Рижскую» без остановки. На время ее закрытия организован бесплатный компенсационный маршрут от станции «Рижская» до «Проспекта Мира». Он будет работать ежедневно с 05:30 до 02:00.

Пассажиры могут использовать для поездок соседние станции метро - «Проспект Мира», «Алексеевская», «Марьина Роща». Еще можно воспользоваться станцией Рижская второго Московского центрального диаметра.

В связи с закрытием станции от Рижского вокзала до Рижской площади сделали выделенную полосу для общественного транспорта, а также запретили движение такси на проспекте Мира от дома 26, строение 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15. Это поможет автобусам перевозить пассажиров без задержек.

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