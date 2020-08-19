РИАМО – 19 авг. По словам председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в 2020 году из-за бюджетных нарушений в России не досчитались 50 миллиардов рублей, в число нарушений также вошло неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, сообщает Газета.ru.

«Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств», — сказал Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также, по его словам, в число нарушений вошли нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок.

Счетная палата РФ в общей сложности сделала 169 проверок. Половина из них связана с бюджетом. Информацию о 20 нарушениях передали в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.