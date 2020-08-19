РИАМО – 19 авг. Академик, заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков считает, что объекты, которые снял российский космонавт Иван Вагнер, могли представлять собой отраженный от искусственного спутника свет, сообщает Газета.ru.

Вагнер снял неопознанные летающие объекты с борта МКС.

«В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями», — сказал Сачков.

Он предположил, что спутник находился вне поля зрения и «объекты» на снимке – блики от него.

В объектив камеры могла попасть серия из 58 мини-спутников Starlink компании SpaceX.

«Нужно уточнить – когда их запускали и когда были сделаны снимки», — добавил Сачков.