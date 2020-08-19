РИАМО - 19 авг. Артисты Московского областного государственного театра юного зрителя приступили к репетициям, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Сейчас в театре репетируют спектакля «Питер Пэн», который поставили в декабре 2019 года. До начала карантина его сыграли всего трижды.

«Этим спектаклем МОГТЮЗ начнет 91-й театральный сезон: 19 и 20 сентября откроются двери для зрителей, без которых театр не существует», - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года театр отметит 90-летие и порадует зрителей очередной премьерой – постановкой «Спящая красавица».

Ранее в Подмосковье в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили проведение мероприятий в помещениях, в которых предусмотрено не более 3 тысяч мест, при загрузке не выше 50% от общей вместимости.

Важным условием проведения мероприятий является соблюдение социальной дистанции.