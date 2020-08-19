РИАМО - 19 авг. В столице задержали двух мужчин 1977 и 1986 годов рождения, их подозревают в мошенничестве с недвижимостью и убийстве владельца этой недвижимости, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с июня 2018 года мужчина, проживающий в квартире по улице Юных Ленинцев в Москве, перестал выходить на связь с родственниками. В январе 2019 года родственники обратились в полицию. Следователи выяснили, что в июле 2018 года недвижимость потерпевшего продали. Незадолго до этого на его имя взяли кредит в банке.

«Установлено место захоронения погибшего, о нахождении которого в ходе допроса указал один из подозреваемых», - сказала Иванова.

Он уточнил, что после совместного распития спиртных напитков на даче потерпевшего последний скончался. Подозреваемый позвонил своему знакомому, совместно с которым они спрятали тело потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все нюансы произошедшего, проводя судебные экспертизы.