РИАМО - 19 авг. С начала 2020 года сотрудники ОМОН «Русич» осуществили более 1,6 тысячи выездов для выполнения различных служебно-боевых задач, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В текущем году сотрудники ОМОН «Русич» задержали 52 человека, изъяли из незаконного оборота более тысячи единиц боеприпасов и примерно 16 килограммов взрывчатки.

«Сотрудники ОМОН «Русич» оказывают силовую поддержку взаимодействующим правоохранительным ведомствам, привлекаются для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий, задерживают преступников и лиц, находящихся в розыске. За годы существования отряда его бойцы неоднократно выезжали в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Отряд дислоцируется в деревне Ерино городского округа Подольск. На протяжении 26 лет бойцы спецподразделения вносят весомый вклад в укрепление правопорядка на территории Подмосковья.