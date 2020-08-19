РИАМО - 19 авг. В следующие несколько лет на территории ТиНАО планируют построить 32 инженерных объекта, 17 из них собираются открыть в 2020 году, речь идет о ветках водопровода, очистных сооружениях, объектах теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«На 2020 год запланировано возведение 17 инженерных объектов. В 2021 году рассчитываем на ввод девяти объектов. Наконец, в 2022 году введем шесть объектов инженерной инфраструктуры», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что их строительство будет способствовать увеличению надежности инженерных сетей и качеству коммунальных услуг.

«Изменения почувствуют жители поселений Внуковское, Сосенское, Кокошкино и Московский», — добавил Жидкин.

К 2035 году в новой Москве должны увеличить газоснабжение округов в шесть раз, водоснабжение - в пять раз, электроснабжение - в четыре раза, а теплоснабжение — в два раза.