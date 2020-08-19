РИАМО - 19 авг. В следующие несколько лет на территории ТиНАО планируют построить 32 инженерных объекта, 17 из них собираются открыть в 2020 году, речь идет о ветках водопровода, очистных сооружениях, объектах теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.
Он подчеркнул, что их строительство будет способствовать увеличению надежности инженерных сетей и качеству коммунальных услуг.
«Изменения почувствуют жители поселений Внуковское, Сосенское, Кокошкино и Московский», — добавил Жидкин.
К 2035 году в новой Москве должны увеличить газоснабжение округов в шесть раз, водоснабжение - в пять раз, электроснабжение - в четыре раза, а теплоснабжение — в два раза.
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