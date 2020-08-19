РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 авг. В нескольких деревнях городского округа Домодедово ожидается отключение электроснабжения 20 августа, свет отключат в период с 09:00 до 17:00, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях Домодедовского РЭС по ремонту оборудования, планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах: деревни Михеево, Пушкино, Степанчиково, Кутузово», - говорится в сообщении.

Также ожидается отключение электроэнергии в деревнях Павловское и Киселиха, а также в части села Домодедово.

Отключение света планируется с 9:00 до 17:00.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте компании «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.