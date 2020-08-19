РИАМО - 19 авг. Жителям Подмосковья рекомендовали использовать портал государственных и муниципальных услуг Московской области для работы с архивами, в личном кабинете можно обратиться в любой муниципальный архив региона и отследить ход выполнения запроса, говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Подмосковья.

«Получение правоустанавливающих документов на земельные участки и жилье, награждение медалями, грамотами и почетными знаками — вот только малый перечень тех жизненных ситуаций, которые требуют участия архивов в нашей жизни», - говорится в сообщении.

Архивы также используют для подтверждения родственных связей. Это необходимо для вступления в наследство, генеалогического исследования,. Также архивы помогают получить документы, подтверждающие трудовой стаж и размер зарплаты.

Информацию о пошаговом оформлении заявления можно найти на сайте gau.mosreg.ru в разделе «Деятельность», в подразделе «Государственные и типовые муниципальные услуги».