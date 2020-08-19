РИАМО - 19 авг. Объем инвестиций в развитие производств резидентов технополиса «Москва» в первом полугодии 2020 года составил 3,2 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем во втором полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«С 2006 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие своих производств почти 32 миллиарда рублей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний. Они создали почти 6,5 тысяч рабочих мест.

В столице темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил около 9%. В особой экономической зоне - порядка 40%.

Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 года она составила 10 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«В первые шесть месяцев 2020 года экономия резидентов технополиса составила почти 170 миллионов рублей. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии»,- отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.