РИАМО - 19 авг. Во время проверки территории промзоны «Бирюлево-28А» на юге Москвы обнаружили самовольно захваченный участок земли площадью более 7,5 тысячи квадратных метра и возведенные на нем 11 незаконных построек общей площадью 722 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

На участке были расположены нежилое помещение, восемь двухэтажных строений, две металлические постройки. Их не поставили на технический и кадастровый учет. Право собственности на них не было зарегистрировано.

«На территориях промышленных зон пользователи нередко нарушают границы участков», - рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что в нынешнем случае площадь самозахвата значительно превысила арендуемую. В результате таких нарушений бюджет серьезно недополучает налоговую плату или налог на землю.



«Самовольные постройки, возведенные без разрешительной документации, могут представлять опасность жизни и здоровью», - добавил Овчинский.





