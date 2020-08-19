РИАМО - 19 авг. В 2021 году в Москве пройдут Дни Нижегородской области, они включат в себя выставки, акции, фестивали, спортивные и культурные мероприятия в честь 800-летия города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о проведении мероприятий в рамках проекта «Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода».

«Планируются выступления творческих коллективов Нижегородской области, выставки нижегородских художников», - говорится в сообщении.

Собянин отметил многовековые связи Москвы и Нижнего Новгорода и подчеркнул пользу, которую извлекут жители обоих городов при взаимном сотрудничестве.

В свою очередь Никитин выразил уверенность, что участие Москвы в подготовке празднования юбилея сделает его ярким и насыщенным.

В Нижегородской области также проведут Дни Москвы.