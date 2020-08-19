РИАМО - 19 авг. Житель Москвы получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима за убийство матери, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в квартире дома по Самаркандскому бульвару в Москве. Между пьяным сыном и его матерью возник конфликт. В результате мужчина нанес 70-летней женщине множественные удары ножом в область шеи. Она скончалась на месте происшествия.

«В ходе следствия назначены и проведены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, комиссионная психолого-психиатрическая и иные судебные экспертизы», - подчеркнула Иванова.