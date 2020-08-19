РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Праздник в честь Заводской улицы пройдет в Подольске 20 августа, мероприятие предусматривает насыщенную программу, сообщается в официальной группе городского округа «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 20 августа в Детском парке культуры и отдыха состоится концертно-развлекательная программа «Улица моя - Заводская», посвященная одной из старейших улиц Климовска. В 16:00 начнется пешеходная экскурсия по улице», - говорится в сообщении.

В 17:30 пройдут мастер-классы от группы «Климовск – город мастеров», детского клуба «Маленький профессор», студии этнической перкуссии Maqsum ДК имени 1 Мая.

Будут организованы красивые фотозоны, дети смогут поиграть с аниматорами. В 18:00 начнется концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов ДК имени 1 Мая.