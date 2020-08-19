РИАМО - 19 авг. Московское областное УФАС России зафиксировало признаки антиконкурентного соглашения между тремя компаниями на торгах на поставку симулятора для обучения диагностическим, терапевтическим и эндоурологическим процедурам, учебных медицинских тренажеров и симуляторов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Торги проводило ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» министерства здравоохранения Российской Федерации. В ходе торгов компании сознательно отказались от конкурентной борьбы.

«ООО «Мед Роботикс», ООО «Образовательные технологии» и ООО «Медицинские образовательные технологии» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении компаний возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».