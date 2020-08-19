РИАМО - 19 авг. Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) смогли восстановить функциональность голени мальчику, попавшему в аварию в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В результате ДТП ребенок получил тяжелый перелом голени, травму головы и множественные ссадины. Мальчик стал обходить автобус с передней, а не с задней части и попал под автомобиль, движущийся в попутном направлении. Операция шла час. Врачи восстановили пострадавшему голень.
Он добавил, что стационарное лечение займет около двух недель. Через полгода врачи планируют удалить металлоконструкцию.
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