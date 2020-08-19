РИАМО - 19 авг. Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) смогли восстановить функциональность голени мальчику, попавшему в аварию в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В результате ДТП ребенок получил тяжелый перелом голени, травму головы и множественные ссадины. Мальчик стал обходить автобус с передней, а не с задней части и попал под автомобиль, движущийся в попутном направлении. Операция шла час. Врачи восстановили пострадавшему голень.

«Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии. После проведения дополнительного обследования мы выполнили пострадавшему операцию: репозицию отломков костей голени с фиксацией в аппарате Илизарова», - сказал исполняющий обязанности главного врача МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он добавил, что стационарное лечение займет около двух недель. Через полгода врачи планируют удалить металлоконструкцию.