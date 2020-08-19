РИАМО - 19 авг. В преддверии нового учебного года в детских поликлиниках Московской области стали выдавать справки за десять минут, их делают в кабинете «Справка в 1 шаг», которые работают в рамках проекта «Бережливая поликлиника», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В кабинете «Справка в 1 шаг» родители ребенка могут в кратчайшие сроки получить справку для детского сада, школы, бассейна, а также справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с заболевшими Covid-19», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что медицинскую справку для детских садов можно оформить в медкабинете дошкольного учреждения. Специалист проведет осмотр ребенка и выпишет необходимые документы.

Также проект позволяет разделять потоки здоровых и больных детей.

Записаться на прием к врачу в кабинет «Справка в 1 шаг» можно через портал Госуслуг Московской области и единый call-центр губернатора по телефону 8-800-550-50-30.