РИАМО - 19 авг. По мнению руководителя Московского областного отделения общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Александра Толмачева, акция «Диктант Победы», которая пройдет в Подмосковье 3 сентября, будет интересна подмосковной молодежи, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» в Подмосковье.

Акция проходит в виде теста. Диктант проводят политическая партия «Единая Россия», всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие объединения.

«Результаты прошлогоднего «Диктанта Победы», в подготовке и проведении которого участвовала и «Молодая гвардия», показали, что молодежь Московской области поддержала эту акцию, с интересом отнеслась к ней», - сказал Толмачев.

Он добавил, что формат напоминает экзаменационный тест, который знаком каждому одиннадцатикласснику.

«Уверен, что подмосковная молодежь примет в «Диктанте Победы» активное участие», – добавил Толмачев.

Для участия в добровольном тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте: диктантпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать ближайшую площадку.