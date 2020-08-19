РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 19 авг. Более 100 щелковских первоклассников из малообеспеченных семей получили школьные наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщается в официальной группе администрации городского округа в «Вконтакте».
В набор входит рюкзак с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи.
Для подачи заявления необходим паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах семьи за три месяца до подачи заявления, свидетельство о заключении или расторжении брака (при наличии), справка об обучении ребенка в первом классе, документ, подтверждающий место жительства заявителя, документ, подтверждающий место жительства первоклассника, выписка из домовой книги.
Подать документы нужно до 5 сентября. Выдача подарков будет осуществляться до 20 сентября.
Получить дополнительную информацию можно у специалистов щелковского управления социальной защиты населения по телефону: 8(496)56-6-80-27.
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