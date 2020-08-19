РИАМО - 19 авг. Согласована проектная документация на ремонт помещений универсального выставочного зала, сектора «Т» и нежилых помещений на 21-23 этажах административного 32-этажного здания правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Здание расположено по адресу: улица Новый Арбат, дом 36. Здание было построено в 1969 году.

«В столице уделяется особое внимание формированию комфортной городской среды, обеспечивающей горожан рабочими местами в непосредственной близости от дома. Так, на Новом Арбате согласован проект капитального ремонта отдельных помещений 32-этажного здания с пристроенной одноэтажной стилобатной частью и подземным гаражом», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На минус первом этаже запланировано выделение помещения опенспейса с устройством двух эвакуационных выходов, а также размещение внутри опенспейса переговорных комнат, стационарных рабочих мест и мест с посадкой в открытом рабочем пространстве. Кроме того, проектом запланировано размещение спортивной зоны, помещений серверной и кроссовой.

Капитальный ремонт помещений на 15, 21-23 этажах включает размещение открытого рабочего пространства с отдельными кабинетами, переговорными комнатами, ресепшн, местами ожидания и отдыха, а также устройство на каждом этаже кофе-станции, гардеробов, санузлов и кроссовых.

Благоустройство территории предусмотрено на участке, расположенном со стороны стилобатной части здания, вдоль Конюшковской улицы. Проектом благоустройства и озеленения предусмотрено создание небольших газонных пространств по периметру подпорных стен, а также вдоль центральной аллеи.