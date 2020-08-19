РИАМО(БАЛАШИХА) - 19 авг. В преддверии начала нового учебного года сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, тахографов, систем пассивной и активной безопасности, проанализировали сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы с категорией «Д», а также сроки прохождения технического осмотра автобусов», - говорится в сообщении.

К перевозкам детей допустят автобусы, которые полностью прошли проверку.

По окончанию проверочных действий автоинспекторы провели с водителями инструктаж, в ходе которого напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при осуществлении перевозок несовершеннолетних, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.