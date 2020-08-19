РИАМО - 19 авг. Президент Молдовы Игорь Додон в настоящее время отдыхает в российском санатории, расположенном недалеко от Москвы.

«Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из Российской Федерации. Я сейчас недалеко от Москвы, в нескольких километрах. По этому лесу я ежедневно прохожу 10-15 километров. Нахожусь я в санатории. Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», - сказал Додон в видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте».

Глава Молдовы напомнил, что находится на связи со своими коллегами из правительства и парламента.

«Мы обсуждаем существующие проблемы и ищем пути решения», - подчеркнул Додон.