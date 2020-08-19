РИАМО - 19 авг. Специалисты Роспотребнадзора опечатали «Чайхану Зилолу», расположенную на Люблинской улице в Москве, из-за нарушения санитарных норм, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На это заведение в Роспотребнадзор поступали жалобы местных жителей. Специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку.

«В ходе проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований и невыполнение противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Так, планировка помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, приготовление блюд осуществляется на мангале, работающем на твердом топливе, при этом не представлена проектная документация, паспорт и договор на обслуживание вентиляции.

Кроме того, оказалось, что санитарное состояние помещений и оборудования находится в неудовлетворительном состоянии. Так, не проведены уборка и ремонтные работы, в помещениях обнаружены мухи.

Также не соблюдается дезинфекционный режим: отсутствуют дезинфицирующие средства и кожные антисептики, в помещении не установлены бактерицидные облучатели закрытого типа, позволяющие проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей. Не проводится ежедневная термометрия сотрудников для выявления людей с признаками респираторных заболеваний. У работников чайханы отсутствуют личные медицинские книжки.