РИАМО - 19 авг. Пробка длиной в четыре километра образовалась в среду вечером на Варшавском шоссе в Москве из-за столкновения двух автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Инцидент произошел около дома №74, корпус 2.

«Будьте внимательны — перекрыты правая и средняя полосы в сторону области, движение затруднено на четыре километра», - говорится в сообщении.

В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в среду вечером пробки на столичных дорогах могут достигать семи баллов.