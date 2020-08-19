РИАМО - 19 авг. Пробка длиной в четыре километра образовалась в среду вечером на Варшавском шоссе в Москве из-за столкновения двух автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Инцидент произошел около дома №74, корпус 2.
«Будьте внимательны — перекрыты правая и средняя полосы в сторону области, движение затруднено на четыре километра», - говорится в сообщении.
В аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в среду вечером пробки на столичных дорогах могут достигать семи баллов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии