РИАМО - 19 авг. За семь месяцев этого года на территории Подмосковья поставили на миграционный учет свыше 701 тысячи иностранцев, это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«За 7 месяцев 2020 года в адрес центра поступило 101 341 заявление от иностранных граждан. Данный показатель меньше прошлогоднего в 1,5 раза», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он добавил, что в общественную приемную учреждения за консультациями обратились более 60 тысяч иностранных граждан, что на 4,1 % меньше чем в прошлом году.

Количество патентов для трудовой деятельности и разрешений на работу также сократилось.

Между тем, по состоянию на 1 августа, в различных отраслях Подмосковья работают больше 201 тысячи иностранцев.