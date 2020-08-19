РИАМО - 19 авг. За семь месяцев этого года на территории Подмосковья поставили на миграционный учет свыше 701 тысячи иностранцев, это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
Он добавил, что в общественную приемную учреждения за консультациями обратились более 60 тысяч иностранных граждан, что на 4,1 % меньше чем в прошлом году.
Количество патентов для трудовой деятельности и разрешений на работу также сократилось.
Между тем, по состоянию на 1 августа, в различных отраслях Подмосковья работают больше 201 тысячи иностранцев.
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