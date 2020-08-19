РИАМО - 19 авг. Участок Некрасовской линии метро от станции «Лефортово» до станции «Нижегородская» в ближайшие выходные будет работать до 23:00, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

До 23:00 указанные станции метро будут работать не только 22 и 23 августа, но и 29, 30 августа.

«Во время увеличенного технологического окна будут проводиться работы по прокладке кабельных коммуникаций, связанные со строительством Большой кольцевой линии», - говорится в сообщении.

Чтобы свести к минимуму ограничения, работы проходят в выходные дни, когда пассажиропоток на станциях существенно ниже, чем в будни.

Все плановые изменения в работе столичной подземке можно посмотреть на сайте в разделе «График ремонтов».