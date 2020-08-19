РИАМО – 19 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что смертельную аварию могли подстроить хакеры, сообщает РИА Новости.

Защита артиста подчеркнула, что специалисты в автотехнической экспертизе зря обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.

«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля», — сказал Пашаев.

Также он обратил внимание на то, что не исследована и электроника машины.

Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок. 11 августа Ефремов был госпитализирован из зала суда. Его отвезли в реанимационное отделение больницы с подозрением на инсульт.