РИАМО – 19 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что смертельную аварию могли подстроить хакеры, сообщает РИА Новости.
Защита артиста подчеркнула, что специалисты в автотехнической экспертизе зря обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Также он обратил внимание на то, что не исследована и электроника машины.
Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок. 11 августа Ефремов был госпитализирован из зала суда. Его отвезли в реанимационное отделение больницы с подозрением на инсульт.
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