РИАМО - 19 авг. В официальном магазине приложений для пользователей смартфонов Huawei и Honor AppGallery появилось мобильное приложение «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мобильное приложение – это возможность в любом месте и в любое время пополнить баланс «Стрелки». Ежедневно в приложение «Стрелки» заходят более 65 тысяч активных пользователей, и с каждым днем их количество увеличивается», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

С помощью приложения пассажиру в онлайн-режиме доступны истории списаний и совершенных по «Стрелке» поездок. Оно позволяет контролировать расходы на проезд, также можно оставить отзыв о качестве обслуживания пассажиров или отправить обращение по вопросу использования транспортной карты.

Скачать приложение из AppGallery можно по ссылке. При регистрации нужно указать 11-значный номер транспортной карты. Для пополнения баланса карты потребуется также ввести реквизиты платежной карты. Введенные данные можно сохранить в системе, чтобы в дальнейшем быстро и удобно пополнять карту в несколько кликов.

«Пассажиры Подмосковья активно пользуются удобными и безопасными цифровыми сервисами. В первом полугодии 2020 года темпы цифровизации ускорились и дистанционные сервисы стали использовать активнее. Теперь и владельцы смартфонов Huawei и Honor – получили доступ к функциям удобного приложения «Стрелка», – рассказал генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.