РИАМО – 19 авг. Ученые обнаружили, что коронавирус может попадать в клетки человеческого организма с помощью своих нетвердых «шипов», сообщает Газета.ru.

Специалисты выяснили, что «шипы», из-за которых коронавирус получил свое название, могут изгибаться. У этих отростков выделили три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».

«Такая пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой», - говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года, затем Covid-19 быстро распространился по всему миру. По оценке ВОЗ, пандемия коронавируса стала одним из сложнейших вызовов для мирового здравоохранения.

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19 АВГУСТА

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