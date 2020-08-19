РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили около 60 нарушений среди таксистов за прошедшую неделю, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

С начала 2020 года на автодорогах Московской области зарегистрировано 485 ДТП с участием такси, в них погиб 21 человек, а 217 получили ранения различной степени тяжести.

«В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку, стабилизации и снижения уровня аварийности, профилактики и пресечения преступлений и правонарушений, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в период с 10 по 16 августа провели профилактическое мероприятие «Такси». За время проведения рейда сотрудниками ОГИБДД УМВД России по округу было выявлено 55 нарушений», - говорится в сообщении.

Постоянно увеличивающееся количество водителей автомашин такси с низким уровнем знаний ПДД, неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств и нарушением правил труда и отдыха негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в Московской области.