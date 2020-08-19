РИАМО – 19 авг. Народного артиста РФ, актера Валерия Шеймана госпитализировали в одну из столичных больниц, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Пока народному артисту России не сделали тест на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Сам Шейман сообщил, что чувствует себя нормально. Однако он отметил, что у него высокая температура.

Советский и российский актер Валерий Шейман имеет Государственную премию РФ. С 2006 года он является актером театра «У Никитских ворот».

Известные картины с его участием – «Москва. Три вокзала», «Нераскрытые дела» и «Моя любимая ведьма».