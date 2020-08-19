РИАМО - 19 авг. Москомархитектура одобрила проект стартового дома по программе реновации на Ангарской улице, фасады здания оформят градиентом в бежевых оттенках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Он добавил, что тона дома будут постепенно меняться от светлого к более темному.
«Этот простой, на первый взгляд, прием придаст зданию интересный облик», - добавил Кузнецов.
Первый этаж будет нежилым. У него будет общественная функция. Остальные площади отдали под квартиры участников программы реновации.
Территорию вокруг дома благоустроят. На ней появится детская и спортивная площадки, а также места для отдыха взрослых.
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