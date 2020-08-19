РИАМО - 19 авг. Москомархитектура одобрила проект стартового дома по программе реновации на Ангарской улице, фасады здания оформят градиентом в бежевых оттенках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Это будет односекционный дом площадью порядка 12 тысяч квадратных метров, предназначенный под переселение по программе реновации в Западном Дегунине», – главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что тона дома будут постепенно меняться от светлого к более темному.

«Этот простой, на первый взгляд, прием придаст зданию интересный облик», - добавил Кузнецов.

Первый этаж будет нежилым. У него будет общественная функция. Остальные площади отдали под квартиры участников программы реновации.

Территорию вокруг дома благоустроят. На ней появится детская и спортивная площадки, а также места для отдыха взрослых.