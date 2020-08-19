РИАМО - 19 авг. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вручил ключи от просторной и отремонтированной квартиры медсестре Дарье Кабановой в рамках государственной программы Московской области «Жилище», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Кабанова воспитывалась в семье родственников. В 2018 году она закончила Егорьевский медицинский колледж по специальности «акушер», в 2019 году получила еще одну специальность «медицинская сестра» и второй год работает в хирургическом отделении Воскресенской первой районной больницы. Вместе с мужем Дарья воспитывает пятилетнюю дочку Валерию.

«Площадь квартиры - около 45 квадратных метров. Дом, в котором находится квартира новосела, расположен в тихом уютном дворе. Рядом – детская игровая площадка с современными игровыми элементами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в шаговой доступности находятся все необходимые объекты инфраструктуры, налажены регулярные маршруты общественного транспорта и до больницы, где работает Кабанова, добраться можно без труда.

В этом году ключи от квартир в Воскресенске получат 22 человека. На это предусмотрено 47,52 миллиона рублей за счет средств бюджета Московской области. На данный момент 10 человек уже получили собственное жилье.