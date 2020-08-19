РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В Подольском роддоме успешно приняли роды у женщины с задвоенной маткой, ребенка спасли несмотря на тройное обвитие пуповины вокруг шеи, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольский родильный дом поступила пациентка с редкой аномалией развития матки – полным ее удвоением. У нее была доношенная беременность и ягодичное предлежание плода с дородовым излитием околоплодных вод. Бригада квалифицированных специалистов провела экстренное кесарево сечение. Малыш родился с трехкратным обвитием пуповины вокруг шеи», – говорится в сообщении.

В настоящее время мама и малыш в удовлетворительном состоянии и проходят реабилитацию.