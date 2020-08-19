РИАМО - 19 авг. Вечером в среду столичные дороги будут загружены до семи баллов из 10 возможных, часть из них возникнут из-за проведения дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Между тем, на Волгоградском проспекте и Ленинградском шоссе серьезных пробок пока не наблюдается.



«Дорожные работы на внешней стороне восьмого километра МКАД (в районе Косинского шоссе) уже завершены. Но на внутренней стороне еще продолжаются, поэтому на 5-6 километре будет плотно», - говорится в сообщении.



Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, восьмом километре МКАД при движении по внутренней стороне и на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы.



Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, а также Рязанский и Кутузовский проспекты, Садовое Кольцо и Третье транспортное кольцо, от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады.