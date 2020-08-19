РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи отремонтировали более 4,7 километра автодороги Аксаково - Юрьево, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В Мытищах продолжается масштабный ремонт дорожной сети.

«Провели ремонтные работы дорожного полотна автодороги Аксаково - Юрьево. Общая протяженность отремонтированной дороги - 4 726 метров, площадь нового асфальтового покрытия составила 28 тысяч квадратных метров. Результат, надеюсь, удовлетворил наших жителей», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что эта дорога была включена в программу ремонта на 2020 год по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Работы выполнил подрядчик ООО «Новый город».

«Благодаря активности и неравнодушию мытищинцев почти 25% дорог мы ремонтируем по заявкам о ненадлежащем состоянии дорог, оставленным на областном портале «Добродел». На основе данных обращений составляем карту предстоящих работ», - добавил Азаров.

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Он уточнил, что в сентябре планируется завершить ремонтный сезон на дорогах.