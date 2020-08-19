РИАМО - 19 авг. Уникальный бомбардировщик-ракетоносец ОКБ Сухого Т-4 привезли на вечную стоянку в Центральный музей ВВС в Монине «выпотрошенным» — из самолета убрали всю аппаратуру и вооружение, а также законсервировали кабину, поэтому волонтеры могли ухаживать за самолетом только снаружи, сообщает Nation News.

Эта боевая машина сохранилась в единственном экземпляре и является одним из уникальнейших экспонатов коллекции музея.

«Перед тем, как передать самолет на вечное хранение, его демилитаризовали. Из самолета вытащили все, что могло представлять государственную тайну, разоружили, а кабину пилотов законсервировали», — сказала администратор группы в социальной сети «ВКонтакте» «Волонтеры Музея ВВС в Монине» Виктория.

Она отметила, что консервация кабины не позволяет восстанавливать борт изнутри, поэтому волонтеры могут проводить только какие-то внешние работы. Тем не менее они все равно ухаживают за самолетом: обновляли звезду и приводили в порядок колеса.

По ее словам, еще до появления волонтеров в 2005 году нос легендарной «сотки» перевесил и уткнулся в землю, но сотрудники музея его приклепали листами металла, о чем свидетельствует заметный шов.

Т-4 по своим параметрам являлся уникальной машиной, одних только изобретений по этому самолету было более 600. Отличительной особенностью проекта Т-4 было обеспечение высокой скорости полета — до 3,2 тысячи километров в час, что значительно снижало уязвимость самолета к средствам ПВО противника.