РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В двух домах микрорайона Климовск Подольска 20 августа временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ на теплотрассе, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 20 августа с 9:00 до 16:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение по адресам: улица Ихтиманская, дом №4; улица Ленина, дом №15/2», - говорится в сообщении.

Подача горячей воды будет приостановлена в связи с проведением специалистами управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» ремонтных работ на теплотрассе.