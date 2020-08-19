РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Полицейские подмосковного Подольска присоединились к акции «Помоги пойти учиться» и подарили наборы канцелярских принадлежностей школьникам в трех неблагополучных семьях, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членом общественного совета при УМВД Сергеем Лукьяновым и подольским мотоклубом провели благотворительное мероприятие «Помоги пойти учиться», приуроченное к началу нового учебного года.

«Полицейские вместе с общественниками посетили три семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и подарили школьникам наборы канцелярских принадлежностей. Также пожелали успехов в учебе», - говорится в сообщении.

Мотоциклисты рассказали об особенностях своих железных коней и дали детям на них посидеть. В этой акции представители местного мотоклуба принимают участие не первый год. Они стараются подарить детям положительные эмоции и заразить интересным хобби, которое окажется выше зависимости от алкоголя и курения.

Лукьянов в беседах со школьниками говорил о том, что учебная пора - это отличное время для того, чтобы построить планы на будущее. В завершение мероприятия школьники поблагодарили гостей за положительные эмоции, пообещав показывать высокие результаты в учебе.