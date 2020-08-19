РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В молодежном центре «Максимум» Подольска провели учения по эвакуации людей при пожарной тревоге, они показали готовность к чрезвычайным ситуациям, сообщил «РИАМО в Подольске» временно исполняющий обязанности директора МЦ «Максимум» Кирилл Бородин.

Учения по эвакуации сотрудников и воспитанников молодежного центра «Максимум» провели в Подольске 18 августа.

«Учения по эвакуации людей при пожарной тревоге проводятся для того, чтобы увидеть готовность к непредвиденным ситуациям. В ходе рабочего дня без особого предупреждения была активизирована пожарная тревога. Сотрудники и воспитанники учреждения в кратчайшее время покинули помещение и вышли на улицу. Учения показали слаженность и готовность к подобным неприятным инцидентам», - сказал Бородин.

Он добавил, что в молодежном центре регулярно проводятся подобные тренировки и учения, а также огромная работа по обеспечению безопасности персонала и воспитанников.