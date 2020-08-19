РИАМО - 19 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали на шоссе Энтузиастов в Москве мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
Инспекторы ДПС во время несения службы остановили автомобиль Kia Rio. Находившийся в машине пассажир при общении с сотрудниками ДПС заметно нервничал, на вопросы отвечал неохотно. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
«В результате личного досмотра у 26-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты 69 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой 177 граммов. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции», - говорится в сообщении.
Исследование показало, что изъятое является гашишом. Подозреваемый планировал сбыть его на территории столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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