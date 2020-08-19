РИАМО - 19 авг. Жители Москвы, в том числе выпускники школ, подали более 210 тысяч заявлений на поступление в колледжи через портал mos.ru за неполных два месяца заявочной кампании, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

«Чаще всего горожане выбирают специальности в сфере ИКТ-технологий, инженерии, промышленности, архитектуры и веб-дизайна. Также популярностью пользуются медицинские колледжи по направлениям сестринское, лечебное и акушерское дело», — говорится в сообщении.

Электронная услуга «Запись в колледж» позволяет поступающим дистанционно подать все необходимые документы на бюджетное обучение в колледжи департамента образования и науки и департамента здравоохранения. Подать заявление можно сразу в несколько колледжей, отправляя отдельные заявки.

Поступление на специальности, для которых требуются вступительные испытания, завершилось 15 августа. Электронная кампания на другие специальности продлится до 25 августа.