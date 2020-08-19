РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. Содержание зон отдыха и ряд других вопросов обсудили со старостой деревни Осташково в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

«Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин провел рабочую встречу со старостой деревни Осташково Евгенией Гришаковой. Обсуждались вопросы содержания контейнерных и детских площадок, зоны отдыха, обслуживания автомобильных дорог и проездов», - говорится в сообщении.

Деревня Осташково располагается на севере Подмосковья, в центральной части городского округа Мытищи, на Осташковском шоссе в 10 километрах от МКАД.