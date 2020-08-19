РИАМО – 19 авг. В аналитическом отделе сервиса путешествий «Туту.ру» провели исследование и рассказали о самых безопасных местах для внутреннего туризма, лидирующие позиции заняли Москва и Подмосковье, сообщает Nation News.

«Далее следуют Калужская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская области, которые лучше всего справляются с распространением коронавируса», - говорится в сообщении.

Также безопасным будет путешествие в Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Краснодарский край и Крым, Республику Марий Эл. Дело в том, что в этих регионах лучше всего контролируют распространение Covid-19. Это позволяет снимать режим изоляции.

Чем меньше ограничений, тем большее число туристических достопримечательностей можно посетить.