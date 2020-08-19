РИАМО - 19 авг. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство для жилого дома по программе реновации в Южном административном округе на улице Севастопольской, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На строительство односекционного дома на 264 квартиры с отдельно стоящим павильоном въезда-выезда в подземную парковку оформлены все необходимые документы, и теперь строители могут выйти на площадку», – уточняется в сообщении.

Строители сделают входную группу с просторным холлом, колясочной, помещением для консьержа с санузлом. Между этажами будут курсировать четыре лифта грузоподъемностью в тонну. Балконы и лоджии будут застеклены. На фасаде разместят декоративные решетки для кондиционеров.

На прилегающей территории проведут озеленение, организуют детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых. Будут установлены скамейки, урны.

На сегодняшний день в программу реновации включены уже 464 стартовые площадки для строительства новых домов общей мощностью 7,2 миллиона квадратных метров.

Программа реновации жилфонда в Москве включает в себя 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживает порядка 1 миллиона человек.